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Microsoft: массового развёртывания Windows 11 24H2 в октябре не будет Недавний пост на ф...

Microsoft: массового развёртывания Windows 11 24H2 в октябре не будет Недавний пост на ф...

Microsoft: массового развёртывания Windows 11 24H2 в октябре не будетНедавний пост на форуме Microsoft заставил многие СМИ поверить, что обновление Windows 11 24H2 может быть развернуто в начале следующего месяца для всех пользователей, однако редмондская компания позже пояснила, что у неё нет таких планов, передаёт TechSpot.

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