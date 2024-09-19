Microsoft: массового развёртывания Windows 11 24H2 в октябре не будет Недавний пост на ф...

Microsoft: массового развёртывания Windows 11 24H2 в октябре не будетНедавний пост на форуме Microsoft заставил многие СМИ поверить, что обновление Windows 11 24H2 может быть развернуто в начале следующего месяца для всех пользователей, однако редмондская компания позже пояснила, что у неё нет таких планов, передаёт TechSpot.