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Кандидат в президенты США Хейли раскритиковала Байдена после антисемитских акций

Кандидат в президенты США Хейли раскритиковала Байдена после антисемитских акций

Бывшая постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала президента Джо Байдена после серии антисемитских акций, произошедших в студенческих городках по всей стране.

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