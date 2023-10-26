Кандидат в президенты США Хейли раскритиковала Байдена после антисемитских акций

Бывшая постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала президента Джо Байдена после серии антисемитских акций, произошедших в студенческих городках по всей стране.
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