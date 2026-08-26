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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Адмирала» Грасс об ожиданиях от Владивостока: «Красная икра и крутые болельщики. Гребенкин сказал, что все нормально – жить можно»

22-летний нападающий « Адмирала » Михаил Грасс поделился ожиданиями от Владивостока. Он перешел из « Металлурга » этим летом.

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