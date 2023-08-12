Еда теперь только за рубли! От чего (кого) в шоке поляки? Нуланд и "банановая республика". Блинкен просит пояснить

Вячеслав Денисов

У нас многие живут в другой России. ВЦИОМ регулярно выдает сведения о том, что доходы населения растут, количество живущих за границей бедности уменьшается, а инфляция - меньше, чем у загнивающих недружественных нам стран! Только кажется, что эти сведения о России в пределах кремлевских стен.