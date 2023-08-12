Еда теперь только за рубли! От чего (кого) в шоке поляки? Нуланд и "банановая республика". Блинкен просит пояснить

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ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Польское издание Wirtualna Polska делится с читателями возмущением своих сограждан, что собрав честно заработанные злотые решили отправиться на летний отдых в Таиланд.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
У нас многие живут в другой России. ВЦИОМ регулярно выдает сведения о том, что доходы населения растут, количество живущих за границей бедности уменьшается, а инфляция - меньше, чем у загнивающих недружественных нам стран! Только кажется, что эти сведения о России в пределах кремлевских стен.
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9 час.
В С
Все перечисленные предприятия появились не так далеко от Москвы. А остальная Россия ? Конечно, хорошо, что ЭТИ появились.
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2 час.
Олег Голубев
Происходит рождение нового россиянина. Духовное возрождение.
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