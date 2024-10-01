Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 и МЦД-3

В октябре в будни изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) — Савеловском и Белорусском направлениях, а с 1 по 15 октября также на МЦД-3 — Ленинградском и Казанском направлениях.
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