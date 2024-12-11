Одним мемом Трамп объяснил принципы «байденомики»

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп в шуточной форме описал, каким образом деньги американских налогоплательщиков сперва направляются на поддержку Украины, а в итоге попадают в карман нынешнего президента США Джо Байдена.
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