В «Реал Сосьедад» объяснили уход Захаряна со скамейки во время матча с «Эспаньолом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате опроверг информацию о демарше российского полузащитника Арсена Захаряна во время матча 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1).
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