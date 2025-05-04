Назван ряд несложных мер по снижению риска смертельно опасного заболевания

Долгое время считавшийся болезнью пожилого возраста, колоректальный рак все чаще поражает людей в возрасте 20, 30 и 40 лет, и исследователи предполагают, что причиной может быть что-то столь же обыденное, как обычное пищевое отравление .
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