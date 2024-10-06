Шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе и угрожает Флориде

Global Look Press/NOAA/Keystone Press Agency Тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе, в ближайшее время он может превратиться в ураган и обрушиться на западную часть Флориды, сообщает Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии