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Новости Липецка

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Зеленый остров в Липецке закроют на технические работы 8 сентября

Зеленый остров в Липецке закроют на технические работы 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, на Зеленый остров в Липецке не пустят посетителей.Во вторник, 8 сентября, на Зеленый остров в Липецке не пустят посетителей.

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