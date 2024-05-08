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На Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России

На Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России

Члены НАТО недооценили силу России, а потому не смогли помочь Украине захватить Крым в ходе контрнаступления ВСУ.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ошибка НАТО   еще  и в том , что они надеялись...Будто Россия не станет ВОЕВАТЬ на Украине...Думали , что проглотят Украину , как все страны Варшавского договора и Прибалтику...Но англосаксы получили в *пыку* на Украине...На этом закончилось расширение бесовской империи англосаксов.
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