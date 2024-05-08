На Западе указали на роковой просчет НАТО в отношении России

ВА

Владимир Акулов

Ошибка НАТО еще и в том , что они надеялись...Будто Россия не станет ВОЕВАТЬ на Украине...Думали , что проглотят Украину , как все страны Варшавского договора и Прибалтику...Но англосаксы получили в *пыку* на Украине...На этом закончилось расширение бесовской империи англосаксов.