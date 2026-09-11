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Positron AI привлекает $875 млн при оценке в $5 млрд для выпуска чипов ИИ нового поколения

Positron AI привлекает $875 млн при оценке в $5 млрд для выпуска чипов ИИ нового поколения

Американский стартап Positron AI, специализирующийся на аппаратных решениях для инференса искусственного интеллекта, официально объявил о закрытии раунда финансирования Серии C на общую сумму 875 млн долларов.

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