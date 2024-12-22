ВСМ потребует большего участия РЖД. Беспилотные поезда всё ещё возможны. Шахты углю не понадобятся. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было сокращение инвестпрограммы РЖД на 2025 год, заявления главы Минтранса Романа Старовойта о перспективах беспилотных поездов и продажа ВТБ своей доли в Первой грузовой компании (ПГК).