ВСМ потребует большего участия РЖД. Беспилотные поезда всё ещё возможны. Шахты углю не понадобятся. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было сокращение инвестпрограммы РЖД на 2025 год, заявления главы Минтранса Романа Старовойта о перспективах беспилотных поездов и продажа ВТБ своей доли в Первой грузовой компании (ПГК).
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