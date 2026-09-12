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Многомиллионные долги, тайная дочь и продажа виллы: как Ирина Хакамада справилась с наследством мужа

Уход из жизни финансиста Владимира Сиротинского в сентябре 2021 года принёс Ирине Хакамаде не только горечь утраты, но и тяжелейшие испытания.

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