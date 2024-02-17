Участник СВО организовал детский патриотический клуб в Новосибирской области

Надежда Белугина

Мудрое решение создать детский патриотический клуб. Детей надо с малого возраста приучать любить и защищать Родину. В помощь коллеге. СТЕБЛОВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ Всё резко поменялось 15 декабря, когда в деревню Стеблово Московской области вошел передовой отряд Красной армии полковника Порфирия Чанчибадзе, немцы побросав всё своё барахло и оружие, убежали. Наши пошли дальше. Деревенские стали держать совет, что теперь делать? Немцы могли сжечь деревню при отступлении. Инициативу взял на себя ветеран финской войны Иван Володин, инвалид - пока в деревне стояли немцы, родные укрывали его в погребе. Володин предложил создать оборону вокруг деревни из детдомовских мальчишек, так как взрослых мужчин не было. Вызвались десять парней, даже сохранились их имена: Толя Николаев, Павлик Никаноров, Толя Володин (сын солдата), Коля Печников, Витя Печников, Ваня Рыжов, Петя Трофимов, Володя Розанов, Ваня Дервянов, Саша Крыльцов. НЕ НЮХАВШИМ ПОРОХА Как-то всуе мне пришлось услышать: Дерзких слов бросая вереницу, Тешатся безусые мальчиши: «Врать, дедуля, вовсе не годится, Стыдно ордена носить чужие, Молод был ты, для войны с фашистом. Десять лет – ведь годы небольшие, Чтобы так сражаться сноровисто». Для таких спешу, смотря на фото - Тех времён фиксацию событий: «Ты прочёл учебник сквозь зевоту, По себе всех судишь, заявитель. Сытые, вальяжные… при маме, Вы себе не можете представить, Что саднят у них доселе раны, Что они собой гордиться вправе. Без отцов и матерей оставшись, На фронтах иль за станком, как взрослый, С детством не по прихоти расставшись, И сейчас живут они тем прошлым. В мирной жизни – на лесоповале, На строительстве дорог, жилища. В армии, не прячась, отшагали. И таких людей в России – тыщи. Вот один из множества примеров: Деток из Стебловского детдома В той военной страшной атмосфере Жителям «раздали для прокорма». Немцы обживались в том посёлке, Им перечить некому и нечем. Ребятня, старухи… Что с них толку? Да солдат, войною изувечен. Но отряд армейцев мимоходом, Продвигаясь к фронту, поспешая, Выбил чужеземцев инородных, И в поход - ждала передовая. Только знали люди, что вернутся, Лишь на фронт продвинутся солдаты, Фрицы всех заставят ужаснуться: Ведь сожгут и жителей, и хаты. Кто сумеет защитить Стеблово? Инвалид – один мужик в ответе, Вынужден быть жёстким и суровым. Он решил с мальчишками их встретить. Подобрав немецкие винтовки, Что бросали немцы, убегая, Окопались - рыть была сноровка, Наторели все, в войну играя. Наскоро стрелять учились дети. Создавая видимость отряда, Перебежки делали при этом. Десять человек – и вся команда. Ростом чуть-чуть больше, чем винтовка. С голодухи силы собирая, Из укрытий, их меняя ловко, Били фрицев, жителей спасая. Выстояли и спасли деревню. Было им по десять, по тринадцать... Тем мерзавцам отвечаю гневно: «Хватит вам язвить и издеваться!!! Сытые, холёные, с дисплеем… Что пришлось познать Вам в вашем детстве? На родительской с мальства повиснув шее, Удалось вам тихо отсидеться От учёбы, армии за деньги. Но за всё сторицею вернётся. Бумеранг придёт без снисхождений. И за слово отвечать придётся! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2021 Свидетельство о публикации №121112004269