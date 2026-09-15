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Песков призвал Запад снять санкции с российских нефтепродуктов для стабилизации цен на топливо

Песков призвал Запад снять санкции с российских нефтепродуктов для стабилизации цен на топливо

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетическое перемирие и обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающих производств не решат главной проблемы для мировых рынков — логистической, связанной с экспортом российского топлива.

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