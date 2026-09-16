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Мировое обозрение

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«Самое прекрасное место»: Такер Карлсон влюбился в Россию и уже грезит о новой поездке

«Самое прекрасное место»: Такер Карлсон влюбился в Россию и уже грезит о новой поездке

Американский журналист Такер Карлсон, чьи визиты в Москву и интервью с Владимиром Путиным вызвали широкий резонанс, вновь оказался в центре внимания — на этот раз с признанием, которое для западного медийного пространства звучит почти как вызов.

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