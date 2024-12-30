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"Приехал срубить баблишко на корпоративах": Меладзе молча вернулся в Россию, но русские ему не рады

"Приехал срубить баблишко на корпоративах": Меладзе молча вернулся в Россию, но русские ему не рады

Царьград ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/ GLOBALLOOKPRESS Валерий Меладзе молча вернулся в Россию перед Новым годом.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Гнать этих тварей продажных воюшего мурладзэ первого.
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1 д.
НК
Наталья Котельникова
Ну так и нужно брать его за ж...пу и сажать в СИЗО, куда смотрят господа правители? У вас под носом агент СБУ или думаете, что он простенький такой вражина? Позор.
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1 д.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Кто сказал, что русские не рады; также будут визжать от радости как на концертах Лолиты
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16 час.

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