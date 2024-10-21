Умеров назвал «план победы» Зеленского путем к мирным переговорам с Россией

Глава украинского МО Рустем Умеров, рассуждая о созданном Владимиром Зеленским победном плане, проинформировал о зарубежных союзников о том, что данная стратегия должна дать возможность запустить переговорный процесс с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.