Умеров назвал «план победы» Зеленского путем к мирным переговорам с Россией

Глава украинского МО Рустем Умеров, рассуждая о созданном Владимиром Зеленским победном плане, проинформировал о зарубежных союзников о том, что данная стратегия должна дать возможность запустить переговорный процесс с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.
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