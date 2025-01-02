«В ожидании сердца»: на сцене Всеволод Шиловский!

Что чувствует человек, находясь на грани между жизнью и смертью? Что чувствует в этой ситуации человек, у которого в избытке всё – деньги и власть? Что чувствуют близкие этого человека, имея обиды на него? Спектакль – размышление, ребус, квест! Постановка, которая поможет найти ответы на вопросы о смысле жизни всем, кто их ищет… Автор «Козленка в молоке» Юрий Поляков отмечал в минувшем ноябре свое 70-летие.