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Сам себе мастер

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  • bobmihal Krylov
    Сказано же! Чипы для ракет! Это самое дорогое! Кстати где они находятся?Что можно сделать...
  • Валерия
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Необычная мебель из обычных ящиков: 41 яркая идея

Необычная мебель из обычных ящиков: 41 яркая идея

Имя гениального человека, который додумался использовать ящики в качестве мебели, кануло в Лету. А вот идея прижилась, что немудрено: доступно, быстро, оригинально — то, что нужно для уюта в дачном домике.

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