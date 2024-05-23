Необычная мебель из обычных ящиков: 41 яркая идея

Имя гениального человека, который додумался использовать ящики в качестве мебели, кануло в Лету. А вот идея прижилась, что немудрено: доступно, быстро, оригинально — то, что нужно для уюта в дачном домике.
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