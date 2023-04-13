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Картаполов о рассылке электронных повесток во время весеннего призыва: «Это не исключено»

Электронные повестки могут начать рассылать уже во время весеннего призыва. Об этом в интервью заявил председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью изданию «Фонтанка».

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