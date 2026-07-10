Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд перенес заседание по вопросу о переезде Лерчек из-за ее неявки

Суд перенес заседание по вопросу о переезде Лерчек из-за ее неявки

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в совершении незаконных валютных операций и находящаяся под запретом определенных действий, не пришла на заседание в Гагаринском суде Москвы, где должны были решить вопрос о ее переезде.

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