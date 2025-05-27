Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    Россия добрая а они этим пользуются кого мы слушаем надо жить для родины и не слушать всякую шваль-шестерокКак российские др...
  • Дмитрий Зайцев
    Предельный возраст госслужбы 70 лет. Лаврову 75. Все возможно.Сергей Лавров наг...
  • Владимир Акулов
    Один  Лавров  стоит  10  дивизий  !Сергей Лавров наг...

«Никто не присоединяется к проигравшим»: пользователи YouTube о выборе Грузии между РФ и ЕС

«Никто не присоединяется к проигравшим»: пользователи YouTube о выборе Грузии между РФ и ЕС

https://topcor.ru/60351-nikto-ne-prisoedinjaetsja-k-proigrav. Пользователи YouTube прокомментировали видео под названием «Почему Грузия выбрала Россию, а не Европу?», авторы которого пытаются объяснить англоязычному зрителю, почему Тбилиси предпочел нейтралитет в текущем противостоянии и Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх