«Никто не присоединяется к проигравшим»: пользователи YouTube о выборе Грузии между РФ и ЕС

https://topcor.ru/60351-nikto-ne-prisoedinjaetsja-k-proigrav. Пользователи YouTube прокомментировали видео под названием «Почему Грузия выбрала Россию, а не Европу?», авторы которого пытаются объяснить англоязычному зрителю, почему Тбилиси предпочел нейтралитет в текущем противостоянии и Европе.