С мест идут сообщения, что на Кременском участке фронта армия России продолжает тяжелые позиционные бои в районе Колодезей, идет бодание за высоты южнее Липового, а также наблюдаются «качели» на подступах к Грековке.
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