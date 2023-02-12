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Данки Деандре Джордана, Лаури Маркканена и Спенсера Динуидди – в десятке лучших моментов дня

Данки Деандре Джордана, Лаури Маркканена и Спенсера Динуидди – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые прошли в субботу, 11 февраля. Лучшими моментами дня стали данки Деандре Джордана («Денвер»), Лаури Маркканена («Юта») и Спенсера Динуидди («Бруклин»).

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