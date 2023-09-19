Военное обозрение

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Управляемые снаряды Vulcano 155 GLR на Украине

Управляемые снаряды Vulcano 155 GLR на Украине

Снаряды Leonardo / Diehl Vulcano в боевом отделении САУ PzH 200. Фото Telegram / BMPD Согласно последним сообщениям, в распоряжении украинской артиллерии появились 155-мм управляемые артиллерийские снаряды Vulcano 155 GLR.

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