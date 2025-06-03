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Эксперт Болотова: нейросети меняют рынок труда, а не вытесняют людей

Эксперт Болотова: нейросети меняют рынок труда, а не вытесняют людей

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» Екатерина Болотова в беседе с RT поделилась мнением о том, как специалистам сохранить свою востребованность в условиях стремительного развития нейросетей.

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