Эксперт Болотова: нейросети меняют рынок труда, а не вытесняют людей

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» Екатерина Болотова в беседе с RT поделилась мнением о том, как специалистам сохранить свою востребованность в условиях стремительного развития нейросетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии