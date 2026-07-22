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Царьград

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С 22 июля в Кстовском районе запустят новый автобусный маршрут

С 22 июля в Кстовском районе запустят новый автобусный маршрут

С 22 июля 2026 года в Кстовском районе начнет функционировать новый автобусный маршрут. Как проинформировали в Центре развития транспортных систем, соответствующее решение было принято региональным Министерством транспорта на основании многочисленных обращений пассажиров.

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