Гражданин США и России в американском суде признал себя виновным в незаконном экспорте

В американском суде признал себя виновным имеющий двойное гражданство США и России Дмитрий Тимашев. Он в экспорте частей, компонентов и боеприпасов к огнестрельному оружию в Россию без необходимого разрешения в обход Закона о реформе экспортного контроля, сообщает Минюст Соединенных Штатов.
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