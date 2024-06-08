Гражданин США и России в американском суде признал себя виновным в незаконном экспорте

В американском суде признал себя виновным имеющий двойное гражданство США и России Дмитрий Тимашев. Он в экспорте частей, компонентов и боеприпасов к огнестрельному оружию в Россию без необходимого разрешения в обход Закона о реформе экспортного контроля, сообщает Минюст Соединенных Штатов.