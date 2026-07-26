📷❗️В ходе операции Firecrest авианосная ударная группа Королевских ВМС Великобритании провела испытания тяжёлого транспортного БЛА Malloy Aeronautics T-150B в условиях Северной Атлантики.
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📷❗️В ходе операции Firecrest авианосная ударная группа Королевских ВМС Великобритании провела испытания тяжёлого транспортного БЛА Malloy Aeronautics T-150B в условиях Северной Атлантики.