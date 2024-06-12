Лидеры G7 договорились выделить Киеву $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Лидеры стран «большой семерки» (G7) достигли соглашения о разблокировании в пользу Украины $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, пишет 12 июня французская Le Monde.
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