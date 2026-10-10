Зумеры в захваченном храме поют хвалу террористу Мохаммеду Мере: России приготовиться

По сети расходятся жуткие кадры: Франция, департамент Вандея, в захваченной бунтующими старшеклассниками католической церкви европейские девушки распевают строчки из трека рэпера FreezeCorleone, ставшего неофициальным гимном нынешних беспорядков.
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