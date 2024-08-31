МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Нет сомнений  ни на  йоту, что его убили  предатели  из  горбачёвской  кодлы. Вечная  ему память, Герою  и  Офицеру.Уход из жизни это...
  • Сергей Гуров
    Как надоела эта русофобская шушера  - Пугачёва, Киркоров, Галкин. Пора лишить их всех званий и регалий и выдворить из..."Пора его послать...

Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе

Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе

© Александр Натрускин2,3K прочтений Сегодня Выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх