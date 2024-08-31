Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе

© Александр Натрускин2,3K прочтений Сегодня Выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть.