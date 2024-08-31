Анатолий Вассерман о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе

© Александр Натрускин2,3K прочтений Сегодня Выбранный сейчас вариант войны на истощение обернулся для нас еще большей победой, чем лихой наскок, потому что за эти 2,5 года исчерпана большая часть надежд Запада на то, что он может нас одолеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мешки с трупами уедут в Европу. Удар «Искандера» разворотил базу наемников
- Скандал: Киркоров притащил на "Новую волну" Пугачеву. Кто позволил и сколько ещё это терпеть
- "Это самое скверное": Десятки тысяч солдат в крупнейшем донецком котле. Враньё и предательство. Русские "завершают освобождение Часова Яра"
Свежие комментарии