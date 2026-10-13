Путин обсудил с Никитиным развитие беспилотных грузоперевозок

Беспилотные грузовики вышли на международный уровень: на встрече с Путиным Никитин сообщил, что машина впервые пересекла границу и доехала до Астаны.
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