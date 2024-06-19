В России рекомендовали признать ВСУ и СБУ террористическими организациями

Комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендует генпрокуратуре России признать Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) террористическими организациями, сообщили в ТАСС со ссылкой на доклад.
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