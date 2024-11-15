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Сергунина пригласила москвичей и туристов на экскурсии в библиотеки

Сергунина пригласила москвичей и туристов на экскурсии в библиотеки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В 440 городских библиотеках, работающих сегодня в Москве, ежегодно проходит более 30 тысяч мероприятий, которые привлекают не только жителей столицы, но и гостей из России и других стран, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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