Сергунина пригласила москвичей и туристов на экскурсии в библиотеки

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В 440 городских библиотеках, работающих сегодня в Москве, ежегодно проходит более 30 тысяч мероприятий, которые привлекают не только жителей столицы, но и гостей из России и других стран, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.