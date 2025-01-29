В СК подтвердили возбуждение дела из-за гибели срочника в Приморье

По какой статье ведется расследование, не уточняетсяСледственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за гибели проходящего срочную военную службу Артема Антонова в Приморье, сообщили Daily Storm в Военном следственном управлении СК по Восточному военному округу.
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