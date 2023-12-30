Как отметить эти праздники, чтобы не чувствовать себя гопником

Чтение Маяковского, елочные игрушки Ленина и дегустация господских блюд — а как встретите этот Новый год вы?Поскорее закрыться в своей норке, обняться с кастрюлькой оливье — и только есть и спать! Не знаем, кто были респонденты, но в этот Новый год так обещает поступить каждый третий.