Как отметить эти праздники, чтобы не чувствовать себя гопником

Чтение Маяковского, елочные игрушки Ленина и дегустация господских блюд — а как встретите этот Новый год вы?Поскорее закрыться в своей норке, обняться с кастрюлькой оливье — и только есть и спать! Не знаем, кто были респонденты, но в этот Новый год так обещает поступить каждый третий.
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