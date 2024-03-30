Гладков продлил дистанционное обучение для школьников из приграничных районов и Белгорода

Также продолжается эвакуация детей в другие регионы, отметил губернаторГлава Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что на заседании Оперативного штаба было решено продлить дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей из приграничных муниципалитетов и Белгорода, а также Яковлевского городского округа.