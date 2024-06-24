Австралийские ученые обнаружили земную породу, которая «видела» зарождение планеты

Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .