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Австралийские ученые обнаружили земную породу, которая «видела» зарождение планеты

Австралийские ученые обнаружили земную породу, которая «видела» зарождение планеты

Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…Австралийские ученые в журнале Communications Earth & Environment опубликовали статью, в которой сообщили, что во время одной из экспедиций при исследовании земной коры обнаружили породу, которая происходит из времен, когда…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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