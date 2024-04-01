Мэр района в Иркутской области назвал нормальным опрос о его работе с исключительно позитивными вариантами ответа

Изучить мнение жителей администрация Чунского района решила в соцсетях. Чтобы подписчики не растерялись с ответом на вопрос «А как вы оцениваете работу мэра Николая Хрычова?» им предложили три варианта: супер, отлично и хорошо.
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