«ФрутоНяня» отменила промо и отложила закупку рекламных услуг

Крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») отменил промо на «непрогнозируемый период» и отложил закупку рекламных услуг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора компании Натали Медуновой.