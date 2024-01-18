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Опубликованы карды с камер полицейских во время обстрела Белгорода 30 декабря

Опубликованы карды с камер полицейских во время обстрела Белгорода 30 декабря

Неофициальное новостное сообщество «Полиция live» разместило на своей странице ВКонтакте видео, демонстрирующее последствия самого сильного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных Сил Украины 30 декабря 2023 года.

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