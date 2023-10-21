Адвокат Кудерко: мошенники используют украденную карту в обмен на наличные

Мошенники вспомнили позабытую старую схему обналичивания денег на кассах в магазинах. Они предлагают оплатить покупки взамен на наличные, используя украденные карты, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
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