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Налоговая закрыла фирму Александра Реввы и Михаила Галустяна

Налоговая закрыла фирму Александра Реввы и Михаила Галустяна

Налоговая закрыла фирму юмористов Михаила Галустяна и Александра Реввы, которая занималась продажей предметов для игры CS:GO.

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Комментарии
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Сергей Захаров
Интересно а Галустян хотел получить армянское гражданство? И наверно как верный сын своего народа уйдет вместе с Арменией под крыло запада? Или какРева будет хохлов защищать а деньги здесь делать хотя неудевлюсь нашими чиновниками инсшим правительством они это будут делать легко позор нашим вышестоящим органам!
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16 час.
СЗ
Сергей Захаров
Вотнашол он ужэ получил гражданство Армении все жэ подготовился к черному дню России ну что уважаемые в думе ждэмочередного нас обсирания нашими горячо любимыми не соотечественниками нашей страны когда она даст слабину? Недождуца но нашу родину на время покинут и будут состороны наблюдать чья возьмет а потом всей либеральной пид .... Ней рвануца деньги загребать непорали нашим молодым дать дорогу в шоубизнесеив рекламе а не этим затаившимся предателям хотя чего я распинаюсь все будет как есть пока мы непроснемся
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15 час.

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