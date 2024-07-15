Поступления подоходного налога от сдачи в аренду недвижимости увеличиваются

Государственная налоговая служба напоминает физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность и передающим во владение и/или пользование недвижимое имущество другим физическим лицам, в том числе посредством использования Booking, Airbnb и других платформ, о необходимости соблюдать налоговые обязательства, связанные с полученным доходом.
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