Поступления подоходного налога от сдачи в аренду недвижимости увеличиваются

Государственная налоговая служба напоминает физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность и передающим во владение и/или пользование недвижимое имущество другим физическим лицам, в том числе посредством использования Booking, Airbnb и других платформ, о необходимости соблюдать налоговые обязательства, связанные с полученным доходом.