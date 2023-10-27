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Китай отказался участвовать во встрече по Украине на Мальте — СМИ

Китай отказался участвовать во встрече по Украине на Мальте — СМИ

Китайская Народная Республика не планирует посылать своих представителей на Мальту, где 28–29 октября состоится встреча, посвященная реализации так называемой «формулы мира», которую продвигает киевский режим.

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