Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как преуспеть в искусстве переговоров

Как преуспеть в искусстве переговоров

Умение вести переговоры пригодится не только дипломатам — этот навык бесценен в социальной жизни. Способность получать от окружающих то, что хочешь, и при этом не скатываться в конфликт — один из самых полезных навыков и для профессионального роста, и для личной жизни.

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