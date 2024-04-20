Как преуспеть в искусстве переговоров

Умение вести переговоры пригодится не только дипломатам — этот навык бесценен в социальной жизни. Способность получать от окружающих то, что хочешь, и при этом не скатываться в конфликт — один из самых полезных навыков и для профессионального роста, и для личной жизни.
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