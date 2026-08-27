Аршавин ответил, у какой команды больше шансов на чемпионство в РПЛ: «На мой взгляд, самый мастеровитый состав»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, в интервью «Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, в интервью «СЭ» назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.